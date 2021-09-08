Де Дзерби: «Мои первые 100 дней в «Шахтере» прошли в положительном ключе»

Тренер оценил свою работу

Роберто Де Дзерби / Фото: Twitter

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил свою работу в донецком клубе. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«На этом этапе мне работать комфортно. Я доволен, как мы начали сезон. Конечно, совершенству нет предела. Всегда обращаю внимание на моменты, в которых что-то можно было бы улучшить. Согласен, что у команды уже есть свой стиль. Она достигла важных результатов.

Можно сказать, что мои первые 100 дней в «Шахтере» прошли в положительном ключе».

«Шахтер» вышел в групповой этап Лиги чемпионов и занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ.