Де Дзербі: «Можливо, це був мій останній день як тренера «Шахтаря»

Італієць невдовзі може покинути донецький клуб

Де Дзербі / ФОТО: Шахтар Головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі після благодійного матчу з «Хайдуком» (3:3) в інтерв'ю клубній прес-службі натякнув, що може піти з клубу. «Емоційний день, дуже сумний. Тому що, можливо, це був мій останній день як тренера «Шахтаря». Я спілкувався з усіма: із гравцями, керівництвом клубу. Якщо чемпіонат буде, то я хотів би залишитися тут, а якщо станеться навпаки і чемпіонату не буде, то я хотів би розпочати нормальне життя і працювати далі. Наразі є одна велика проблема – це час. Тому що чемпіонати зараз закінчуються і незабаром починається новий сезон. Саме час – це те, що змушує мене найбільше турбуватися про те, щоб залишитися».

Нагадаємо, раніше в УАФ затвердили дострокове завершення сезону УПЛ.



Карен Агабекян