Де Дзерби: «Мудрик смог бы повести за собой сборную Украины в Катаре»

Петраков вызовет игрока в главную команду

Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о прогрессе хавбека «горняков» Михаила Мудрика.

Сейчас почетно быть итальянцем, ваша страна – чемпионат Европы, Локателли, Берарди ваши бывшие подопечные в «Сассуоло», выиграли чемпионат Европы. Что для вас, как для их бывшего ментора, это значит? Что вы им сказали?

«Большая честь и гордость за то, чего они добились, кем они стали. Если я думаю о «Шахтере», мне было бы приятно, когда, возможно, Мудрик смог бы так повести за собой сборную Украины в Катаре. Не хочу давать советы тренеру сборной Петракову. Это просто факт – Мудрик очень вырос как игрок. Так росли Локателли и Берарди. Он может сделать то же самое».

Ранее Петраков рассказал, что включит молодого хавбека в заявку сборной Украины на предстоящие стыковые матчи отбора на чемпионат мира 2022.

Напомним, Де Дзерби заявил, что основа «Шахтера» должна быть украинской.