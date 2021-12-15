Де Дзерби: «Арбитры – такие же люди, как и мы с вами. Не хочу, чтобы тренеры давили на них»
Де Дзерби: «Мудрик смог бы повести за собой сборную Украины в Катаре»
Петраков вызовет игрока в главную команду
15 декабря 13:03
Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о прогрессе хавбека «горняков» Михаила Мудрика.
Сейчас почетно быть итальянцем, ваша страна – чемпионат Европы, Локателли, Берарди ваши бывшие подопечные в «Сассуоло», выиграли чемпионат Европы. Что для вас, как для их бывшего ментора, это значит? Что вы им сказали?
«Большая честь и гордость за то, чего они добились, кем они стали. Если я думаю о «Шахтере», мне было бы приятно, когда, возможно, Мудрик смог бы так повести за собой сборную Украины в Катаре.
Не хочу давать советы тренеру сборной Петракову. Это просто факт – Мудрик очень вырос как игрок. Так росли Локателли и Берарди. Он может сделать то же самое».
Ранее Петраков рассказал, что включит молодого хавбека в заявку сборной Украины на предстоящие стыковые матчи отбора на чемпионат мира 2022.
Напомним, Де Дзерби заявил, что основа «Шахтера» должна быть украинской.
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