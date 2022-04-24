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Де Дзерби: «Мудрику нужно искать новую команду, он может играть в любом чемпионате»

Тренер «Шахтера» высказался о молодых игроках команды
Футбол Украинская Премьер-лига
22:02
Де Дзерби: «Мудрику нужно искать новую команду, он может играть в любом чемпионате»
Михаил Мудрик / Фото: Twitter

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби высказался о молодых игроках донецкой команды.

«Мудрик, Бондаренко, Судаков, Бондарь, Трубин, Конопля – это молодые футболисты, которыми клуб может гордиться.

Когда я приехал сюда в прошлом июне, для меня было важно, каким «Шахтер» будет в будущем. Потому что, когда закончат карьеру Пятов, Степаненко, Кривцов, Марлос, Алан Патрик, мы должны быть готовы к этому и продолжать играть с сильными игроками. И мы нашли этих сильных игроков в очень короткие сроки.

Мудрик может играть в любом чемпионате. Несколько дней назад я говорил с Сергеем Палкиным, и то, что я сказал вам, сказал и ему. Его приоритетом остается «Шахтер», но если чемпионата не будет, и мы продолжим находиться в таком же положении, когда ничего неизвестно, то на будущее нужно искать новую команду.

В таком случае, я хотел бы помочь «Шахтеру», продать футболистов в новую команду. Но эти трансферы должны иметь правильную цену. Я считаю, что другие клубы не могут просто воспользоваться положением из-за войны и забрать этих игроков за гроши.

Я сказал Палкину, что я хотел взять 7-9 игроков, украинцев и бразильцев. Потому, что это очень сильные футболисты, и они могут играть в любом чемпионате».

Отметим, что «Брентфорд» активно интересуется Михаилом Мудриком.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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