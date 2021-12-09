Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
Де Дзерби: «Мы должны победить «Александрию», иначе наш отпуск будет разрушен»
«Шахтер» сыграет с командой Гуры 11-го декабря
Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о грядущем матче с «Александрией» в 18-м туре УПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба «горняков».
«В Александрии мы должны победить, потому что по-другому наш отпуск будет разрушен. Было бы очень печально»
«Шахтер» сыграет против «Александрии» 11-го декабря, это будет последний матч для команд в 2021-м году.
Онлайн трансляция матча «Александрия» – «Шахтер».
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