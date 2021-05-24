Де Дзерби: «Мы должны встретиться с «Шахтером», чтобы окончательно все уладить»

Роберто Де Дзерби / Фото: ansa

Наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, который проводит свой последний сезон на посту главного тренера коллектива, высказался о возможном продолжении карьеры в «Шахтере».



Слова Де Дзерби приводит Tuttomercatoweb со ссылкой на Sky Sport Italia:

Но я пытался получить возможность проявить свои навыки. Однако необходимы подходящие условия, которые были у меня в «Сассуоло», чтобы иметь такую ​​возможность. И я покидаю клуб, потому что считаю, что большего сделать нельзя.