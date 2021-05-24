«Шахтер» объявит о назначении Де Дзерби 26 мая
Де Дзерби: «Мы должны встретиться с «Шахтером», чтобы окончательно все уладить»
Наставник «Сассуоло» считает, что добился с итальянским клубом максимального результата
07:40
Роберто Де Дзерби / Фото: ansa
Наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, который проводит свой последний сезон на посту главного тренера коллектива, высказался о возможном продолжении карьеры в «Шахтере».
Слова Де Дзерби приводит Tuttomercatoweb со ссылкой на Sky Sport Italia:
Я в «Шахтере»? Может быть. Мы должны встретиться, чтобы окончательно все уладить. Еще ничего не решено.
Но я пытался получить возможность проявить свои навыки. Однако необходимы подходящие условия, которые были у меня в «Сассуоло», чтобы иметь такую возможность. И я покидаю клуб, потому что считаю, что большего сделать нельзя.
Напомним, что о назначении Де Дзерби рулевым «горняков» должно быть объявлено 26 мая.
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