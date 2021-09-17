Де Дзерби: «Мы не должны многое менять. Не хватает лишь футбольной злости»

Тренер – о последних результатах «Шахтера»

Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мыслями Youtube-каналу клуба о последних матчах команды.

У «Шахтера» владение было больше 70%, но команда создала минимум. Что не так и чего не хватает для обострения атак?

«Не хватает футбольной злости и того, что мы можем забить, когда создаем шансы. Не хватает еще взятия ответственности, мы должны брать ее, но когда молодая команда на поле, это сложно».

Что вам хотелось изменить после первого тайма и что не получилось?

«Думаю, что в конечном счете мы неплохо сыграли. Мы не должны многое менять. Когда мы станем лучшей командой, то перестанем пропускать голы, как в этой игре, и будет больше забивать».

Вас впечатлило состояние газона?

«Надо смотреть, как мы пропускали первый мяч, – было скользко. Забивавший был уверен в себе, а мы потеряли мяч в центре поля из-за нехватки футбольной злости, чтобы его сохранить. Во втором голе все началось с аута, и это объясняет, как мы пропустили оба мяча».

Накануне, «Шахтер» проиграл «Шерифу» (0:2) в Лиге чемпионов.

Также команда идет 2-й в таблице УПЛ.