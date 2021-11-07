Де Дзерби: «Мы сами усложнили себе матч с «Колосом»

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Колосом» (3:1) в матче 14-го тура УПЛ:

Каждый матч сложен, но сегодняшний мы и сами усложнили, ведь в 1-м тайме должны были забить минимум 4-5 голов. Может быть, нам нравится оставлять матч открытым до его завершения, но должны взять за привычку закрывать матчи досрочно. Матч стал открытым, когда мы пропустили гол. И это печально, особенно когда играешь так хорошо.

Пропустили гол, когда сами имели самый лучший момент для взятия ворот. Это печально. Сложно было играть лучше, чем мы играли до этого момента. Что мы могли сделать лучше, так это забить 4-5 голов, потому что было много шансов. Не хочу плохо говорить о сопернике, но когда есть момент, ты должен его реализовать. Иначе – матч станет сложным».