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Де Дзерби: «Мы сами усложнили себе матч с «Колосом»

«Горняки» смогли выйти на первую строчку в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
20:02
Де Дзерби: «Мы сами усложнили себе матч с «Колосом»
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Колосом» (3:1) в матче 14-го тура УПЛ:

«Мы очень довольны, что стали лидерами УПЛ. Но впереди столько матчей, что эта дорога очень длинная и сложная.

Каждый матч сложен, но сегодняшний мы и сами усложнили, ведь в 1-м тайме должны были забить минимум 4-5 голов. Может быть, нам нравится оставлять матч открытым до его завершения, но должны взять за привычку закрывать матчи досрочно. Матч стал открытым, когда мы пропустили гол. И это печально, особенно когда играешь так хорошо.

Пропустили гол, когда сами имели самый лучший момент для взятия ворот. Это печально. Сложно было играть лучше, чем мы играли до этого момента. Что мы могли сделать лучше, так это забить 4-5 голов, потому что было много шансов. Не хочу плохо говорить о сопернике, но когда есть момент, ты должен его реализовать. Иначе – матч станет сложным».

Знали, что «Колос» накануне матча остался без тренера и будет иметь двойную мотивацию?

«Нет. Мы должны думать о своей мотивации, сегодня она у нас была большая, потому что победа позволяла нам подняться на 1-е место. В прошлом сезоне и в 4 первых месяцах этого «Динамо» всегда было на 1-м месте, поэтому мы хотели вернуть себе это место».

Как вам игра Бондаренко?

«Очень хорошо. Как и Маркоса, Витао и футболистов, которые меньше играли. Я должен делать так, чтобы все игроки чувствовали себя важными».

Победа помогла дончанам подняться на первое место УПЛ. «Горняки» возглавили таблицу чемпионата впервые с лета прошлого года.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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