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Де Дзерби: «Мы заслужили одно очко в Лиге чемпионов»

«Горняки» находятся на последнем месте в группе
Футбол Украинская Премьер-лига
13:50
Де Дзерби: «Мы заслужили одно очко в Лиге чемпионов»
Роберто Де Дзерби / фото - FootBoom

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал для SassuoloNews выступления донецкой команды в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов: почему только одно очко?

«Потому что мы это заслужили. Но в каждом матче своя история. С «Интером» мы сыграли вничью, показав хорошую игру. С «Реалом» дома проиграли 0:5, но до счета 0:2 матч был сбалансированным. В ответной игре мы могли сделать больше, но все это часть пути. При другой стратегии у нас могло бы быть еще несколько очков. Но я предпочел сыграть по-своему, несмотря на понимание риска. Мой выбор продиктован желанием построить что-то важное. 

Сейчас мы не готовы так играть в Лиге чемпионов, нам не хватает знаний об игре, физических характеристик, убежденности. Но мы будем расти. Пункт назначения – вернуться на важные стадионы и играть без ручного тормоза».

Третье место уже невозможно?

«Сейчас я думаю о матче с «Интером». Там мы сделаем все возможное, чтобы победить и оставить надежду на третье место».

Вас взволновало посещение «Сантьяго Бернабеу»?

«Это больше повлияло на моих помощников, которые справедливо воспринимают эти вещи более искренне. К сожалению, мне они нравятся меньше. Я заинтересован в том, чтобы предлагать в таком престижном театре такой же футбол, который позволил нам туда попасть».

Как складывается ваша жизнь в Киеве?

«Мне очень хорошо, город красивый. Я живу в квартире, но большую часть времени провожу на спортивной базе. Мне нравятся украинцы, потому что они достойны и гордятся своей историей. Конечно, я скучаю по семье: эта работа нам много дает, но что-то и отнимает».

Вы когда-то сожалели о своем выборе?

«Нет, я знал о трудностях. В моем нынешнем состоянии я думаю, что не смог бы найти лучшей ситуации. Но я признаю, что было трудно покинуть «Сассуоло»: там есть люди, которых я люблю и к которым очень привязан».

«Горняки» набрали лишь один пункт, сыграв вничью с «Интером», и замыкают таблицу своей группы.

Также подопечные Де Дзерби забили пока что единственный для украинских клубов гол в ЛЧ – в Мадриде в ворота «Реала».

Ранее итальянский специалист рассказал о самой большой трудности в работе в «Шахтере».

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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