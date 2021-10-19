Де Дзерби надеется использовать киевскую погоду в матче с «Реалом»
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился с Marca ожиданиями от встречи с «Реалом» в матче группового этапа ЛЧ.
Как вы будете играть против «Мадрида»?
«Я настаиваю на том, что мы не должны менять стиль своей игры и наш ДНК. Но против нас будут играть Бензема, Модрич, Каземиро, Винисиус, Алаба. Мы очень хотим навязать им наш футбол. Если мы будем думать о поражении, то нам не стоит выходить на поле. Матч пройдёт в 10 часов вечера, а в это время в Киеве холодно. Мы должны использовать этот холод.
«Шахтёр» всегда играет на победу. А шансы пусть рассчитывают математики. Я буду счастлив, если мои подопечные продемонстрируют свою индивидуальную игру и без страха. У «Мадрида» в составе есть победители ЛЧ, у «Шахтёра» – нет. У «Мадрида» есть Анчелотти, у «Шахтёра» – нет. Но мы хотим стать главными героями, владеть мячом и управлять ходом встречи. Мы – проект, который находится на стадии зарождения, и мы продолжаем расти благодаря матчам против таких соперников».
Игра состоится сегодня, 19 октября в 22:00. Онлайн трансляция встречи.
Напомним, Де Дзерби назвал сразу четыре возможных варианта для замены Траоре в матче с «Реалом».
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