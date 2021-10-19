Де Дзерби надеется использовать киевскую погоду в матче с «Реалом»

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился с Marca ожиданиями от встречи с «Реалом» в матче группового этапа ЛЧ.

Как вы будете играть против «Мадрида»?

«Шахтёр» всегда играет на победу. А шансы пусть рассчитывают математики. Я буду счастлив, если мои подопечные продемонстрируют свою индивидуальную игру и без страха. У «Мадрида» в составе есть победители ЛЧ, у «Шахтёра» – нет. У «Мадрида» есть Анчелотти, у «Шахтёра» – нет. Но мы хотим стать главными героями, владеть мячом и управлять ходом встречи. Мы – проект, который находится на стадии зарождения, и мы продолжаем расти благодаря матчам против таких соперников».