«Шахтер» разгромил австрийский клуб в первой игре Де Дзерби
Де Дзерби: «Надеюсь, что сборная Украины будет до последнего на Евро»
Тренер прокомментировал победу в первой игре во главе «Шахтера»
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал пресс-службе клуба победу над «Санкт-Йоханном» (5:0) и ждет возвращения игроков сборной Украины в команду.
«У нас сильная команда, много талантливых игроков, которые сыграли хороший матч. Мы играли двумя разными составами, чтобы все продолжали ту работу, которая была на тренировках. В следующем матче снова сыграем двумя составами. Мы упорно работали последние дни, и я доволен тем, как прошел первый спарринг. Физически команда чувствует себя хорошо, а спарринг был отличным тестом. Многие игроки хорошо вошли в матч, и я доволен как первым, так и вторым таймом.
Завтра у ребят выходной. Игроки «Шахтера» в сборной Украины? Я очень жду их возвращения, жду возможности работать с ними. Но я рад, что они выиграли и надеюсь, что сборная Украины будет до последнего на Евро».
Де Дзерби провел первый матч во главе «Шахтера».
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