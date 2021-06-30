Де Дзерби: «Надеюсь, что сборная Украины будет до последнего на Евро»

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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал пресс-службе клуба победу над «Санкт-Йоханном» (5:0) и ждет возвращения игроков сборной Украины в команду.

Завтра у ребят выходной. Игроки «Шахтера» в сборной Украины? Я очень жду их возвращения, жду возможности работать с ними. Но я рад, что они выиграли и надеюсь, что сборная Украины будет до последнего на Евро».