Де Дзерби: «Нам нужно начать с украинских трофеев, а уже потом проведем следующую ЛЧ лучше, чем в этом году»

Роберто Де Дзерби / Фото: Getty Images

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о грядущем матче с «Интером» в 5-м туре Лиги чемпионов.

- Думаю, в футболе не так много секретов. «Интер» обыграл «Наполи», это очень хорошая команда. Не знаю, насколько «Шахтер» может быть похожим на «Наполи», у нас другие игроки, более молодые. Не думаю, что эти аналогии уместны.

- Вы недавно сказали, что «Интер» за последнее время изменился и стал еще более готовым к завоеванию Скудетто. После этого они обыграли «Наполи». Вам не кажется, что вы встречаетесь в самый неудачный для вас момент?

- Я просто сужу о команде со стороны. Матч с «Наполи» был подтверждением того, о чем я думал изначально. «Интер» уступал «Наполи», но перевернул игру с помощью силы, техники, тактики, менталитета. Тот путь, который они прошли в последние годы, был важен для того, чтобы заработать этот менталитет победителей.

Нам нужно начать с того, чтобы снова начать выигрывать внутренние украинские трофеи, и потом провести Лигу чемпионов лучше, чем в этом году. Когда мы пытаемся играть вне наших возможностей – мы много ошибаемся.

Но не хочу сказать, что завтра мы будем жертвами. Мы попытаемся сделать то же самое, что делали против «Интера» дома, что делали в Мадриде, и попытаемся реализовать свои шансы.

- Чем отличается «Интер» Индзаги от «Интера» Конте?

- Это не мое дело, я не люблю отвечать на вопросы о других командах. Но я считаю, что Симоне работает очень хорошо. Не хочу недооценить его работу, но «Интер» уже был хорошо выстроенной командой. Поддерживать и сохранять такие высокие стандарты всегда очень сложно. Они это показали и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Поэтому, я могу только похвалить Индзаги.