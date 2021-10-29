Де Дзерби назвал ключевого футболиста «Шахтера»

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал для клубной пресс-службы состояние игроков своей команды после разгрома «Черноморца» (3:0) в матче 1/8 Кубка Украины:

Тете – футболист, которого я считаю ключевым. Однако хочу, чтобы каждый матч он играл именно так. Моя цель – побеждать в любой игре и поднимать трофеи, но ещё и улучшить индивидуально всех игроков, особенно молодых. Поэтому Тете не должен думать, что он делает достаточно. Он должен стараться в каждом матче быть ключевым. Если он продолжит работать именно так, у него будет ещё один большой друг в виде меня. А если по-другому…

Играть в «Шахтере» должно быть большой честью для всех футболистов, для тренера. Все вместе мы должны защищать этот клуб».