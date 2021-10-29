Де Дзерби назвал ключевого футболиста «Шахтера»
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал для клубной пресс-службы состояние игроков своей команды после разгрома «Черноморца» (3:0) в матче 1/8 Кубка Украины:
«Это нормально, что у них ещё нет стопроцентной футбольной злости, хотя есть грандиозный талант. Мы должны все вместе улучшаться. Может быть, это один из наших минусов, который необходимо исправить. И в первом, и во втором таймах мы показали хороший футбол.
Тете – футболист, которого я считаю ключевым. Однако хочу, чтобы каждый матч он играл именно так. Моя цель – побеждать в любой игре и поднимать трофеи, но ещё и улучшить индивидуально всех игроков, особенно молодых. Поэтому Тете не должен думать, что он делает достаточно. Он должен стараться в каждом матче быть ключевым. Если он продолжит работать именно так, у него будет ещё один большой друг в виде меня. А если по-другому…
Играть в «Шахтере» должно быть большой честью для всех футболистов, для тренера. Все вместе мы должны защищать этот клуб».
«Горняки» без проблем справились с одесским клубом и обеспечили себе место в следующей стадии турнира.
В УПЛ же донецкая команда идет на втором месте, отставая от «Динамо» на три очка.
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