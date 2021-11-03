Де Дзерби назвал игроков «Реала», которым «Шахтер» уделит отдельное внимание

Вскоре команды сойдутся в матче Лиги чемпионов

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением о лидерах атаки «Реала».

Винисиус – грандиозный игрок не только в матче с «Шахтером». Я смотрел игру с «Барселоной» – первый тайм он провел отлично. Конечно, будем уделять много внимания Винисиусу и Бензема, но и всем остальным футболистам тоже. У меня и у клуба есть свой путь, своя философия игры – мы будем ее поддерживать. Считаю, что это правильно.

Полагаю, Винисиус – пример для многих, кто играет на этой позиции. Он показал это и в международных турнирах, и в Европе. В таком молодом возрасте он начал носить футболку мадридского «Реала», а это очень тяжелая футболка для всех футболистов. Винисиус показал свои качества. Я считаю, что уже сейчас он – пример, и будет им в будущем для многих игроков.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 3 ноября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Реал» – «Шахтер». Начало – в 19:45.