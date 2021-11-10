Де Дзерби назвал самую большую трудность, с которой столкнулся в «Шахтере»

Итальянский специалист ранее тренировал только на родине

Роберто Де Дзерби / фото - Eurosport

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал SassuoloNews, как проходит его работа у руля донецкого клуба:

«Мы все еще в начале, но я доволен ростом команды, тем, как я попал в новую реальность, как складываются отношения с клубом и футболистами и каковы первые результаты».

В сентябре вы выиграли Суперкубок у «Динамо»: хороший способ стать известным и любимым.

«Соперничество между «Шахтером» и «Динамо» - это серьезное соперничество, которое усугубляется тем, что моя команда была вынуждена покинуть Донецк в 2014 году из-за войны и находится в Киеве. Мы выиграли Суперкубок Украины со счетом 3:0. В тот вечер я был особенно доволен способом, которым мы обыграли «Динамо».

В чемпионате у вас поровну очков с «Динамо». Все ли решится в очном матче команд?

«Чемпионат более неопределенный, о чем говорят результаты. В каждой игре все возможно. Год назад «Шахтер» отставал от «Динамо» на одиннадцать очков. Для нас важно выиграть чемпионат. Я подпускаю некоторых молодых игроков 2001 и 2002 годов, потому что у нас много молодых талантов и цель – восстановить правильную иерархию в Украине».

Вы ощущаете давление?

«Нет. Я знаю, что тренировать «Шахтер» - значит побеждать, но это понимание не лишает меня сна. Скорее, я всегда чувствую давление, чтобы быстро организовать команду. Я хочу, чтобы они быстрее приобрели четкую идентичность».

Легко ли проникнуть в головы игроков?

«Я очень боялся языка, привычек, анархии. Вместо этого я обнаружил большую доступность, очень высокий профессионализм, значительное понимание игры. И полную доступность со стороны клуба».

Какова самая большая трудность, с которой вы столкнулись?

«Язык: я руковожу тренировками на итальянском, и у меня два очень хороших переводчика. Также я чуть-чуть использую испанский и английский. Ребята изо всех сил стараются понять итальянский. Я изменил свое отношение на поле: стал менее трудным, чем в Италии. Среди других трудностей есть длительные поездки, почти всегда самолетом по три-четыре часа. А еще много матчей: с июля мы играем каждые три дня. Для меня это происходит впервые в карьере. Это новый опыт для меня».

Итальянец сменил «Сассуоло» на «Шахтер» этим летом и уже успел выиграть с горняками первый трофей в своей карьере тренера – Суперкубок Украины, разгромно обыграв «Динамо» со счетом 3:0.

В прошедшем туре дончане смогли догнать киевлян по очкам в чемпионате, и даже обойти их в таблице по дополнительным показателям.