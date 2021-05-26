Де Дзерби назвал свою главную цель в «Шахтере»

Специалист намерен выигрывать трофеи

Роберто де Дзерби / Фото: Twitter

Новоиспеченный главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби назвал свою главную цель в донецком клубе. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

— Ваши впечатления от Киева и от инфраструктуры, где предстоит ежедневно работать, стадиона, где команда играет?

— Стадион очень красивый, мне очень понравился. Остальное — очень хорошо, но нужно улучшить уровень. Да, надо понимать, что это не наш город. Семь лет назад «Шахтер» переехал в Киев, нужно адаптироваться к ситуации. Моя цель — улучшить уровень футболистов и выигрывать трофеи, но также и помочь клубу повысить уровень. Говоря об этом, я говорю обо всем: футболистах, инфраструктуре и уровне игры.

— Сколько матчей Шахтера вы успели посмотреть во время переговоров с клубом? Что можете сказать об уровне команды на данный момент?

— Я смотрел матчи, например, с «Реалом», «Ромой» и «Интером». В тот момент я работал в «Сассуоло», поэтому было сложно осматривать большое количество матчей другой команды. Конечно, я знаю всех футболистов «Шахтера», многие из них мне нравятся. Много талантов. Молодежь тоже очень интересная. Они должны знать, что я верю в каждого из них

Ранее Де Дзерби назвал позиции, которые он хотел бы усилить в «Шахтере».