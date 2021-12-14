Де Дзерби назвал условие, при котором вернется в Италию

Тренер «Шахтера» хочет, чтобы все было, как в старые добрые времена

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби назвал в эфире YouTube-канала «BurBuzz» условия, при которых может вернуться в Серию А.

Я не хочу говорить о других командах. Когда я покинул свой пост в «Сассуоло», я не думал о других командах. Я думал о том, сделал ли правильный выбор, что оставил команду, где чувствовал себя как дома. Я принял решение и не рассматривал предложения от других клубов. Конечно, когда-нибудь мне хотелось бы вернуться в Италию, но при условии, что найду команду, в которой смогу тренировать так, как тренировал «Сассуоло». То есть команду, в которой мне будут созданы такие же условия, чтобы работать.

Де Дзерби также рассказал, кто повлиял на его приход в «Шахтер».