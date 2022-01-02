Де Дзерби: «Не думаю, что для Ахметова важно число титулов»

Ахметов и Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби отреагировал в эфире YouTube-канала «BurBuzz» на похвалу от президента клуба Рината Ахметова, несмотря на поражение 0:5 от «Реала».

А теперь еще больше. То, что я могу дать, это мое серьезное отношение к работе, мои умения 24 часа в сутки и 7 дней в неделю работать на благосостояние клуба. Не думаю, что важно число добытых титулов. Важно то, что для меня на первом месте стоит моя работа. Президент уделяет большое внимание молодежи, знает и чувствует игру. Он хорошо понимает, когда человек выкладывается на максимум.

Я хочу не только заниматься подготовкой молодого поколения, но и сделать их действительно сильными футболистами. Я хочу содействовать экономическому развитию клуба, мы можем готовить молодых игроков и потом продавать их. Это значит хорошо работать. И совсем не значит отсутствие амбиций. Это работа над улучшением клуба и одновременно над улучшением меня как тренера.