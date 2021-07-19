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Де Дзерби: «Не думаю, что «Шахтер» может быть лучшим решением для Берарди, Бога и Локателли»

Тренер хотел пригласить еще двоих игроков «Сассуоло»
Футбол Украинская Премьер-лига
07:15
Де Дзерби: «Не думаю, что «Шахтер» может быть лучшим решением для Берарди, Бога и Локателли»
Фото: shakhtar.com

Главный тренер «Шахтер» Роберто Де Дзерби рассказал Calciomercato, кого хотел пригласить в команду из «Сассуоло».

«Берарди, Бога и Локателли нужно идти своим путем. Не думаю, что «Шахтер» может быть лучшим решением для них.

Кроме Марлона, я думал о приглашении Феррари и Рожерио в мою новую команду. «Сассуоло» с борьбой отпускает важных игроков».

Ранее Де Дзерби сообщил, что игроки «Шахтера» быстро поняли его метод игры.

Первый матч УПЛ «горняки» сыграют с «Ингульцом».

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Сассуоло Роберто Де Дзерби

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