Де Дзерби: «О первом матче против «Монако» нужно забыть»
Де Дзерби: «Не думаю, что я являюсь лидером «Шахтера»
Тренер назвал других игроков
Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в шоу «Бомбардир» высказался о лидерах своей команды.
- Пятов и Степаненко на вопрос «Кто лидер команды?» ответили: «Наш тренер – Де Дзерби».
– Не думаю, что это так. Они – наши самые большие лидеры
Напомним, сегодня в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» примет «Монако» в Харькове. В первом матче «горняки» победили соперника на выезде 1:0.
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