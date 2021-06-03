Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Де Дзерби: «Не хочу даже думать, что бы сделали итальянские клубы, чтобы переубедить меня возглавить «Шахтер»

Тренер рад новому вызову
Футбол Украинская Премьер-лига
14:23
Де Дзерби: «Не хочу даже думать, что бы сделали итальянские клубы, чтобы переубедить меня возглавить «Шахтер»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби признался gazzetta.it, что говорил с другими командами перед переходом в донецкий клуб.

«Мне звонили итальянские клубы (не спрашивайте, какие именно). Даже не хочу думать, сделали ли они все, чтобы меня убедить. Думаю, я сделал верный выбор. Чувствую себя хорошо, когда работаю по-своему. Тут дело не в стране и не в зарплате. Я хочу быть собой.

Когда я понял, что в «Сассуоло» будет сложно сделать что-то еще, я оглянулся по сторонам. «Шахтер» убедил меня с технической точки зрения, а итальянские варианты не смогли так же заинтересовать. В моем случае я выдвинул на передний план возможность работать со своими идеями. Это означает влияние на состав, входящие и исходящие трансферы. Потом это тотальная автономия в игровой модели. Все, что происходит на поле, должно зависеть от меня.

Это будет замечательный опыт. Я считаю себя способным тренером, но не сложившимся. А с «Шахтером» я смогу развиться полностью. Тренировать придется на английском, думать о еврокубках вместе с чемпионатом, работать в раздевалке с разными культурами и традициями. Это заводит мой мотор!

Я всегда говорил, что меня интересует не имя команды, а проект. А «Шахтер» - замечательный клуб, о чем говорит 18 место в европейском рейтинге, полуфинал Лиги Европы предыдущего сезона и двойная победа над «Реалом» в Лиге чемпионов».

Де Дзерби уже назвал свои цели в «Шахтере».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Игра за Суперкубок Украины пройдет в Киеве
Игра за Суперкубок Украины пройдет в Киеве
Футбол Украинская Премьер-лига
14:05
Рыбка: «После разговора с Луческу понял, что лучше уйти из «Шахтера»
Рыбка: «После разговора с Луческу понял, что лучше уйти из «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:39
Переговоры «Шахтера» и «Бенфики» по Педриньо зашли в тупик
Переговоры «Шахтера» и «Бенфики» по Педриньо зашли в тупик
Футбол Украинская Премьер-лига
10:50
Сабо высказался о перспективах «Шахтера» с приходом Де Дзерби
Сабо высказался о перспективах «Шахтера» с приходом Де Дзерби
Футбол Украинская Премьер-лига
2 июня 16:53
Агент Педриньо подтвердил, что его клиент близок к переходу в «Шахтер»
Агент Педриньо подтвердил, что его клиент близок к переходу в «Шахтер»
Футбол Украинская Премьер-лига
2 июня 16:41
«Шахтер» заплатит 18 миллионов евро за форварда «Бенфики»
«Шахтер» заплатит 18 миллионов евро за форварда «Бенфики»
Футбол Украинская Премьер-лига
2 июня 13:28

Новости: Футбол

Суркис: «Мы с «Шахтером» пополам оплачиваем новый газон на «Олимпийском»
Суркис: «Мы с «Шахтером» пополам оплачиваем новый газон на «Олимпийском»
Украинская Премьер-лига
14:50
Рыбка: «В Азербайджане футболисты за завтраком съедали 8 лавашей с маслом»
Рыбка: «В Азербайджане футболисты за завтраком съедали 8 лавашей с маслом»
Украинская Премьер-лига
14:43
Украина сыграет с Северной Ирландией в синей форме
Украина сыграет с Северной Ирландией в синей форме
Сборная Украины
14:41
Анчелотти: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон»
Анчелотти: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон»
Примерa (Испания)
14:40
Флик: «Я лично написал Нагельсману»
Флик: «Я лично написал Нагельсману»
Бундеслига (Германия)
14:25
Де Дзерби: «Не хочу даже думать, что бы сделали итальянские клубы, чтобы переубедить меня возглавить «Шахтер»
Де Дзерби: «Не хочу даже думать, что бы сделали итальянские клубы, чтобы переубедить меня возглавить «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
14:23
Суркис: «Буяльский – наш ключевой футболист»
Суркис: «Буяльский – наш ключевой футболист»
Украинская Премьер-лига
14:20
Роналду-Мбаппе-Неймар – ПСЖ хочет собрать супертрио
Роналду-Мбаппе-Неймар – ПСЖ хочет собрать супертрио
Лига 1 (Франция)
14:09
Игра за Суперкубок Украины пройдет в Киеве
Игра за Суперкубок Украины пройдет в Киеве
Украинская Премьер-лига
14:05
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости