Де Дзерби: «Не хочу даже думать, что бы сделали итальянские клубы, чтобы переубедить меня возглавить «Шахтер»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби признался gazzetta.it, что говорил с другими командами перед переходом в донецкий клуб.

Когда я понял, что в «Сассуоло» будет сложно сделать что-то еще, я оглянулся по сторонам. «Шахтер» убедил меня с технической точки зрения, а итальянские варианты не смогли так же заинтересовать. В моем случае я выдвинул на передний план возможность работать со своими идеями. Это означает влияние на состав, входящие и исходящие трансферы. Потом это тотальная автономия в игровой модели. Все, что происходит на поле, должно зависеть от меня.

Это будет замечательный опыт. Я считаю себя способным тренером, но не сложившимся. А с «Шахтером» я смогу развиться полностью. Тренировать придется на английском, думать о еврокубках вместе с чемпионатом, работать в раздевалке с разными культурами и традициями. Это заводит мой мотор!

Я всегда говорил, что меня интересует не имя команды, а проект. А «Шахтер» - замечательный клуб, о чем говорит 18 место в европейском рейтинге, полуфинал Лиги Европы предыдущего сезона и двойная победа над «Реалом» в Лиге чемпионов».