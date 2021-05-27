Де Дзерби: «Не могу взять в «Шахтер» футболиста только потому, что я с ним работал»

Тренер высказался о возможных трансферах

Роберто де Дзерби / Фото: Чемпионат

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби рассказал, каких футболистов он хотел бы пригласить в команду. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Возможно, мы сможем увидеть в составе футболистов, с которыми вы работали в Италии?

– Может быть. Посмотрим. Нужно посмотреть, на какие именно позиции нам нужны футболисты. Я не должен взять с собой игрока просто потому, что я с ним работал. Для меня самое главное, чтобы они подходили философии игры моей и «Шахтера», тогда почему бы и нет?

– Дарио Срна сказал, что в ваш тренерский штаб будет входить восемь человек. Кто они и чем будут заниматься?

– Все они – ассистенты, которые помогут в тактических и технических вопросах. Тренеры по физике. Один тренер вратарей. И один ассистент, с которым я работаю уже много лет, – он поможет и посоветует, какие футболисты подходят лучше моей игре



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