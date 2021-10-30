Тете провел 100 матчей за «Шахтер»
Де Дзерби: «Не понравилось, что мы пропустили. Не должны пропускать, когда мы этого не заслуживаем»
Тренер «Шахтера» – о победе над «Десной»
30 октября 22:17
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Десной» (4:1) в 13-м туре УПЛ.
«Сегодня очень хорошо сыграли в первом тайме. Мне лишь не понравилось, что мы пропустили один гол, когда «Десна» один или два раза играла на нашей половине поля.
А потом мы могли и должны были забить больше голов и улучшить наш уровень через эти ситуации. Показатели нашего прогресса – если появляются шансы, мы забиваем гол; думать, что никогда не достаточно, и не думать, что мы «Шахтер» и не можем легко победить в матче, а выиграть, когда это нужно».
Мудрик мог забить пару голов. Что вы ему сказали на скамейке после первого гола «Шахтера»?
«Я объяснил ему, что когда идет кросс – передача с другой стороны – нападающий должен быть готов забивать, как это сделал Соломон. Мудрик мог сделать то же во втором тайме».
Очень классную игру показал Судаков.
«Думаю, он нашел уверенность в себе, как и Мудрик найдет, как и Тете, Бондарь. И я хотел бы, чтобы у Бондаренко было больше шансов – это еще один наш талант. Потому что они все молодые, сильные, украинцы. Мы знаем, что это их будущее и у нас есть такие игроки».
Пропущенный гол – ошибка Бондаря?
«Марлона и Бондаря – обоих. Я очень зол, потому что мы пропустили такой гол, в том случае мы были 2 против 1. Не должны пропускать, когда мы этого не заслуживаем».
«Шахтер» на три очка отстает от «Динамо».
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