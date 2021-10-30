Де Дзерби: «Не понравилось, что мы пропустили. Не должны пропускать, когда мы этого не заслуживаем»

Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Десной» (4:1) в 13-м туре УПЛ.

А потом мы могли и должны были забить больше голов и улучшить наш уровень через эти ситуации. Показатели нашего прогресса – если появляются шансы, мы забиваем гол; думать, что никогда не достаточно, и не думать, что мы «Шахтер» и не можем легко победить в матче, а выиграть, когда это нужно».