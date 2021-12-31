Де Дзерби: «Неправда, что Мудрик эгоист. Напротив, ему иногда не хватает эгоизма»

Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал прогресс хавбека Михаила Мудрика в первой половине сезона 21/22:

По моему мнению, за эти месяцы нашей совместной работы он значительно повзрослел. Это неправда, что он эгоист. Напротив, ему иногда не хватает именно эгоизма, он должен наносить больше ударов по воротам, чаще выходить один на один.

Я и моя команда полностью в его распоряжении. Как результат нашей работы – это титулы, победы и не только. Мы помогаем игроку стать футболистом с большой буквы».