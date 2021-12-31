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Де Дзерби: «Неправда, что Мудрик эгоист. Напротив, ему иногда не хватает эгоизма»

Молодой хавбек стремительно прогрессирует под руководством итальянца
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 10:19
Де Дзерби: «Неправда, что Мудрик эгоист. Напротив, ему иногда не хватает эгоизма»
Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал прогресс хавбека Михаила Мудрика в первой половине сезона 21/22:

«Мудрик – молодец. Он сильный. Очень сильный. И хороший парень. Иногда необходимо его изрядно поругать, а иногда – приласкать. Но это касается не только Мудрика, но и других молодых футболистов.

По моему мнению, за эти месяцы нашей совместной работы он значительно повзрослел. Это неправда, что он эгоист. Напротив, ему иногда не хватает именно эгоизма, он должен наносить больше ударов по воротам, чаще выходить один на один.

Я и моя команда полностью в его распоряжении. Как результат нашей работы – это титулы, победы и не только. Мы помогаем игроку стать футболистом с большой буквы». 

В текущей кампании полузащитник провел 19 матчей, в которых забил два гола и оформил девять ассистов.

Хавбек завоевал доверие тренера команды в этом сезоне, а в ноябре и декабре был признан лучшим футболистом месяца в «Шахтере».

Напомним, Мудрик рассказал, почему не примет предложение клуба АПЛ.

Источник: BurBuzz Павел Харченко
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Теги

Михаил Мудрик Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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