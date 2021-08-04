Де Дзерби: «Нужно улучшать организацию игры, но в целом – я доволен»

Фото: пресс-служба «Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби остался доволен игрой своей команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Генка» (2:1). Об этом итальянский специалист рассказал в эфире послематчевой студии на телеканалах «Футбол»:

Степаненко не попал в стартовый состав, потому что я хотел больше скорости, но доволен тем, как он и Патрик вышли на замену.

Все вместе играть в стартовом составе не могут. У нас еще есть Тете и Антонио. Я чувствовал, что именно эти футболисты лучше всего подходят под этот матч.

Мы хорошо играли в первом тайме, хотя не создали много моментов и пропустили необязательный гол. Иногда спешили перевести мяч вперед на наших нападающих.

Если хотим пройти дальше, то должны играть мощно все 90 минут. Нужно улучшать организацию игры, но в целом – я доволен тем, как мы провели матч».