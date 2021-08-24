Де Дзерби: «О первом матче против «Монако» нужно забыть»

Завтра «горняки» проведут ответную игру с французами

Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о грядущем матче с «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

- Отличалась ли как-то подготовка к этому матчу?

– Самое главное, чтобы игроки привыкли играть в Харькове, потому что сам я не буду на поле. Главное, что они знают Харьков. Для нас ничего не менялось. Мы готовились к этому матчу. Как было вчера, сегодня и будет завтра.

- Нужно ли вам дополнительно мотивировать ребят? Или наоборот нужно успокоить, чтобы не перегорели?

– У всех большая мотивация – и у нас, и у «Монако». Мы должны играть именно так, как умеем и знаем. Не должны думать о первом матче против «Монако». Завтра нужно сыграть очень важный матч, не думая о первой встрече.

- Какая ситуация с Трубиным?

– Да, Трубин получил травму. У него уже была операция. Очень жаль, потому что молодой футболист, который очень хорошо сыграл в начале сезона. Но у нас есть Пятов. Мы очень верим в него.

- Арбитр матча Энтони Тэйлор уже дважды удалял Степаненко в матчах. Что нужно сделать, чтобы Тарас не получил красную против «Монако»?

– Он может удалить Степаненко третий раз. Самое главное – выйти в группу ЛЧ.

- Есть план по нейтрализации Головина? Кого бы еще выделили в составе «Монако»?

– «Монако» – это не только Головин. У них есть очень много сильных футболистов – Мартинш, Кайо, полузащитники, нападающие. Но завтра мы должны думать, что это один матч. Нам нужно контролировать мяч, атаковать и забить гол.



«Шахтер» примет «Монако» завтра, 25 августа, в Харькове. В первом матче «горняки» победили соперника на выезде 1:0.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Монако».