Де Дзерби – о первом сборе «Шахтера»: «Все прошло даже лучше, чем я ожидал»

«Горняки» завершили первый цикл подготовки ничьей с «Шальке»

Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о ничьей с «Шальке» (0:0) в заключительном спарринге на сбор. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Считаю, мы провели хороший матч, но при этом точно должны улучшить свой уровень. В целом я доволен сборами, ребята тренировались очень усердно. Уже в субботу мы возвращаемся домой, где продолжим тренировки и подготовку к сезону.

– Удалось ли реализовать все запланированное на сборах?

– Все прошло даже лучше, чем ожидал. В команду уже вернулись сборники, и состав полный. Впереди три дня отдыха, после чего продолжим подготовку. Теперь мы знаем друг друга, что должно облегчить работу всем.



Ранее Де Дзерби высказался о шансах вингера Михаила Мудрика закрепиться в основной команде «Шахтера».