Де Дзерби – о решении работать в «Шахтере»: «Я хотел столкнуться с большими трудностями»
Де Дзерби – о полузащитнике «Интера»: «Снова бы хотел поработать с ним»
Тренер «Шахтера» лестно высказался о Сенси
9 октября 19:50
Роберто Де Дзерби / Фото: Getty Images
Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби высказал свое мнение о хавбеке «Интера» Стефано Сенси. Слова специалиста приводит Corriere dello Sport.
«Сенси – потрясающий игрок. Не знаю, какие физические проблемы на него влияют, но я бы хотел, чтобы он снова работал со мной»
Отметим, что Сенси выступал за «Сассуоло» в сезоне 2018/19, когда тренером команды был Де Дзерби.
Ранее Де Дзерби рассказал, что его заставило возглавить «Шахтер».
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