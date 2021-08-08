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Де Дзерби – о поражении от «Александрии»: «Играть в таком плотном графике – тяжело»

«Шахтер» впервые уступил при новом тренере
Футбол Украинская Премьер-лига
09:52
Де Дзерби – о поражении от «Александрии»: «Играть в таком плотном графике – тяжело»
Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о поражении «Александрии» (1:2) в 3-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Скажите, почему по вашему мнению команда не смогла добиться положительного результата?

– Первые 20 минут мы выглядели не очень хорошо. Сравняли счет, но я недоволен. Моментами мы начинали играть лучше, но в конце концов я недоволен тем, как команда сегодня сыграла.

Играть в таком плотном графике тяжело, но мы очень сильная команда, поэтому должны настраивать на игры прежде всего ментально.

Если мы не будем правильно настраиваться, то я должен либо менять команду, либо что-то другое, пока не появится стопроцентная отдача от всех.

Сейчас нам нужно отдохнуть, но я хочу, чтобы таких 20 минут больше не было.

– Почему сегодня не было в заявке Исмаили?  И в каком состоянии Мудрик, учитывая, что его в перерыве поменяли.

– После матча с «Генком» у Исмаили возникли определенные проблемы. Мудрик покинул поле, потому что забил мышцу.

– В каждом матче «Шахтер» сталкивается со сложностями при переходе из атаки в оборону. Видите ли вы в этом системную проблему?

– У многих больших команд есть такие сложности, но наша проблема не только в этом. Я хочу, чтобы игроки настраивались на все матчи одинаково. Будь то игры чемпионата или кубка. Не только физически, но и ментально.

Я хочу, чтобы все футболисты играли каждый матч в любом турнире, будто он последний в их жизни. «Шахтер» – очень серьезный клуб, но мы должны помнить, что мы сейчас не чемпионы. Чемпион – «Динамо».

– Серьезная ротация вызвана предстоящим матчем Лиги чемпионов или связана с лимитом на легионеров?

– Мы всегда будем ротировать состав, потому что у нас много талантливых футболистов.

Витао, Степаненко, Алан Патрик, Марлос – футболисты очень хорошего уровня. У Мудрика большой талант, но нужно немного подождать.

– Вам не кажется, что выход из обороны, который вы ставите, слишком рисковый даже для матчей УПЛ?

– Да, но мы должны совершенствовать наш выход из обороны в атаку, как и другие аспекты игры.

Таким образом, «Днепр-1» обошел «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ.

Петр Приходько
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Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Александрия

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