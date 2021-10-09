Экс-тренер «Шахтера» – еще один кандидат на место в «Ньюкасле»
Де Дзерби – о решении работать в «Шахтере»: «Я хотел столкнуться с большими трудностями»
Тренер решил, что ему нужно выйти из зоны комфорта
9 октября 16:21
Роберто де Дзерби / Фото: Twitter
Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби рассказал, почему принял решение работать с украинским клубом. Его слова приводит Il Corriere dello Sport.
«Мне нужен был этот опыт. Этап в «Сассуоло» закончился, знал, что не мог дать команде больше. Хотел поставить себя в новые условия с многоязычной раздевалкой, ЛЧ, 8 матчами, которые нужно провести за 25 дней.
У меня были желание и потребность столкнуться с большими трудностями. Было непросто покинуть «Сассуоло», людей, к которым я был привязан. Люблю людей больше, чем места.
Я действительно сталкиваюсь с трудностями. Бывают времена, когда борюсь и думаю – кто меня заставил это сделать? Но когда останавливаюсь на этой мысли, делаю вывод, что это то, что я искал».
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Шахтер» отстает от «Динамо» на 3 очка.
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