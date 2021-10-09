Де Дзерби – о решении работать в «Шахтере»: «Я хотел столкнуться с большими трудностями»

Роберто де Дзерби / Фото: Twitter

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби рассказал, почему принял решение работать с украинским клубом. Его слова приводит Il Corriere dello Sport.

У меня были желание и потребность столкнуться с большими трудностями. Было непросто покинуть «Сассуоло», людей, к которым я был привязан. Люблю людей больше, чем места.

Я действительно сталкиваюсь с трудностями. Бывают времена, когда борюсь и думаю – кто меня заставил это сделать? Но когда останавливаюсь на этой мысли, делаю вывод, что это то, что я искал».