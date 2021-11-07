Де Дзерби объяснил, почему тренировать «Шахтер» легко и сложно одновременно

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился анализом матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (3:1). Специалист рассказал о сложности решения кадрового вопроса.

Уже два раза в матче перед паузой мы не набрали три очка – с «Минаем» и «Динамо» в чемпионате. Поэтому и о сегодняшнем поединке, конечно, я переживал. Но в конце концов мы справились хорошо и победили.

Решил заменить нескольких футболистов по сравнению с Мадридом. Выпустил Витао, Бондаренко, других ребят, которые сегодня сыграли очень хорошо. Считаю, они тоже могут быть всегда в стартовом составе, как и все остальные, кто у меня есть.

Я считаю, что Витао и Соломон сегодня провели грандиозный матч. Заменил Витао, потому что уже в перерыве у него болела голова. Соломон хорошо бегал 60 минут, а я заметил, что есть возможность больше атаковать глубину. Решил, что Мудрик и Тете могут быть для нас оружием в такой игре, и в конце концов, считаю, это было правильное решение – после мы забили третий гол.

Мудрик забил мяч, но не только он сыграл хорошо, но также и вышедшие Тете, Майкон, Кривцов… Мы очень довольны. Тренировать «Шахтер», с одной стороны, очень легко, потому что есть столько сильных футболистов, а с другой, очень сложно, потому что на поле могут быть только 11. Либо мы меняем правила, чтобы в стартовом составе могли быть 14 – 15 человек, либо в каждом матче принимаем решения, которые считаем лучшими.