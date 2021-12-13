Де Дзерби: «Очень недоволен, как «Шахтер» сыграл в этой Лиге чемпионов»

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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби признался в программе «Великий футбол», что недоволен выступлением подопечных в Лиге чемпионов.

Я очень недоволен, как мы сыграли в этой Лиге чемпионов. Мы забили лишь 2 гола в 6 матчах. Мы не выиграли ни одной игры, но это дает мне толчок, силы на то, чтобы в следующем году мы сыграли совсем иначе».