Де Дзерби: «Основа «Шахтера» всегда должна быть украинской»

Но пока что в старте чаще всего выходит по 8-9 легионеров

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал развитие воспитанников донецкого клуба:

«Мы стараемся комплексно подходить к их росту, с физической точки зрения, занимаемся индивидуально. Также проводим работу в психологическом плане. Это нужно для того, чтобы они стали настоящими профессионалами. Молодежи необходимо доверять, у нее должно быть пространство и возможность на ошибку. Мудрик, Судаков, Бондаренко, Конопля – они очень выросли. «Шахтер» не может иметь большого будущего без этих молодых игроков. Основа команды должна быть украинской, всегда должна быть. Сохранять в себе культуру и менталитет страны, где живет команда».

Пока что в этом сезоне костяк команды состоит из легионеров – на большинство важнейших матчей в основном составе выходило до 8-9 иностранных футболистов.

Напомним, ранее Де Дзерби заявил, что в Украине ужасное качество полей.