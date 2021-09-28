Лига чемпионов. «Шахтер» – «Интер»: где смотреть
Де Дзерби: «Отсутствие Лукаку у «Интера»? Зато у них есть Джеко»
Сегодня «Шахтер» примет миланскую команду в Киеве
28 сентября 14:43
Роберто Де Дзерби / Фото: Twitter
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча с «Интером» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
«Отсутствие Лукаку? С другой стороны, там есть Джеко. Очень сильный футболист, хотя у него есть и другие характеристики.
Некоторые футболисты поменялись, но в общем в старте играют почти те же исполнители. Они даже тактику не сильно меняли».
Матч «Шахтер» – «Интер» начнется в 19:45.
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