Де Дзерби ответил на заявление Ковача, что «Шахтер» – фаворит встречи

Тренер соперника считает, что у украинской команды больше шансов

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал журналистам на пресс-конференции о предстоящем матче за выход в групповой этап ЛЧ против «Монако»:

Нико Ковач (главный тренер «Монако» – прим.) говорил, что «Шахтер» есть фаворитом. Согласны ли вы с тренером соперника?

«Так обычно хитрят в Италии, так что будем смотреть завтра. Увидим, прав ли он. Борьба против «Монако» Ковача – противостояния двух философий. В этом матче нет фаворита. Будет играть две сильные команды. Наша цель – попасть в групповой этап Лиги чемпионов и мы посмотрим, сможем ли мы ее добиться».

У вас малый опыт в Лиге Чемпионов. Как вы готовитесь к матчам? Много ли стресса?

«Единственное переживание – передать команде мысли, которые нужны. Это моя работа. Для меня этот матч равноценен матчу в УПЛ. Главное завтра утром передать команде всю нужную информацию». Тренировать очень сложно, но я тоже могу чему-то научится от своих футболистов. Буду готовится к матчу как обычно – с энтузиазмом и страстью к футболу. Подготовлюсь так же, как обычно готовлюсь к матчам.

Матч с «Монако» состоится уже завтра, 17 августа.

Напомним, «Шахтер» уже огласил заявку на эту игру.