Де Дзерби – первый в истории итальянский тренер, который ни разу не выиграл в дебютных 6-ти матчах в Лиге чемпионов

Имеется в виду лишь финальная стадия турнира, которая начинается с группового этапа

Роберто Де Дзерби / Фото: Getty Images Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби стал первым в истории итальянским наставником, который не одержал со своей командой ни одной победы в первых 6-ти матчах Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports. Отметим, что учитываются лишь матчи начиная с финальной стадии ЛЧ, то есть, с группового раунда. В квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» с Де Дзерби дважды обыгрывал «Генк» и однажды – «Монако». Матч против «Шерифа» – яркая иллюстрация проблем с психологией у «Шахтера» при Де Дзерби. У тренера нет «химии» со своими подопечными.



Петр Приходько