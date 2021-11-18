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Де Дзерби подтвердил интерес «Шахтера» к лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины

Альварес может оказаться в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
13:40
Де Дзерби подтвердил интерес «Шахтера» к лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины
Роберто Де Дзерби / Фото: Eurosport

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби подтвердил интерес «горняков» к форварду «Ривер Плейта» Хуилану Альваресу. Его слова приводит пресс-служба донецкого клуба.

«Мы уже в июле думали об Альваресе, но не взяли его, потому что сделали другие выводы. Сейчас стараемся закончить наилучшим образом первую часть сезона, играть в футбол хорошо, и даже лучше. Хотим выиграть шесть матчей, а потом посмотрим, что делать в январе на трансферном рынке.

Иногда при желании улучшить команду есть риск сделать хуже. Мы должны хирургически выбрать лучшее решение для клуба».

Ранее стало известно, что Альваресом также интересуется «Реал».

Петр Приходько
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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