«Реал» хочет перехватить аргентинского нападающего у «Шахтера»
Де Дзерби подтвердил интерес «Шахтера» к лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины
Альварес может оказаться в УПЛ
Роберто Де Дзерби / Фото: Eurosport
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби подтвердил интерес «горняков» к форварду «Ривер Плейта» Хуилану Альваресу. Его слова приводит пресс-служба донецкого клуба.
«Мы уже в июле думали об Альваресе, но не взяли его, потому что сделали другие выводы. Сейчас стараемся закончить наилучшим образом первую часть сезона, играть в футбол хорошо, и даже лучше. Хотим выиграть шесть матчей, а потом посмотрим, что делать в январе на трансферном рынке.
Иногда при желании улучшить команду есть риск сделать хуже. Мы должны хирургически выбрать лучшее решение для клуба».
Ранее стало известно, что Альваресом также интересуется «Реал».
Комментарии 0