Де Дзерби подтвердил интерес «Шахтера» к лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины

Альварес может оказаться в УПЛ

Роберто Де Дзерби / Фото: Eurosport

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби подтвердил интерес «горняков» к форварду «Ривер Плейта» Хуилану Альваресу. Его слова приводит пресс-служба донецкого клуба.

«Мы уже в июле думали об Альваресе, но не взяли его, потому что сделали другие выводы. Сейчас стараемся закончить наилучшим образом первую часть сезона, играть в футбол хорошо, и даже лучше. Хотим выиграть шесть матчей, а потом посмотрим, что делать в январе на трансферном рынке.

Иногда при желании улучшить команду есть риск сделать хуже. Мы должны хирургически выбрать лучшее решение для клуба».



Ранее стало известно, что Альваресом также интересуется «Реал».