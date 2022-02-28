Мораес и другие легионеры «Шахтера» и «Динамо» покинули Украину
Де Дзерби покинул Украину
Тренер «Шахтера» выехал через польскую границу
Фото: shakhtar.com
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби покинул Украину.
Сообщается, что сделал он это вечером 27 февраля на поезде. Он прошел через польскую границу.
Итальянец был готов остаться в Киеве, но итальянские власти убедили его уехать, сообщает tuttomercatoweb. Вместе с ним уехали и его помощники.
Ранее все легионеры клуба также покинули Украину, однако через границу Румынии.
Игрок «Шахтера» хочет разорвать контракт с украинской командой и попросил помощи у FIFA.
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