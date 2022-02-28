Де Дзерби покинул Украину

Тренер «Шахтера» выехал через польскую границу

Фото: shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби покинул Украину.

Сообщается, что сделал он это вечером 27 февраля на поезде. Он прошел через польскую границу.

Итальянец был готов остаться в Киеве, но итальянские власти убедили его уехать, сообщает tuttomercatoweb. Вместе с ним уехали и его помощники.

Ранее все легионеры клуба также покинули Украину, однако через границу Румынии.

Игрок «Шахтера» хочет разорвать контракт с украинской командой и попросил помощи у FIFA.