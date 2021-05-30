Де Дзерби попросил у «Шахтера» трансфер защитника, которого сватали в «Динамо»

Сообщалось, что киевляне уже вели переговоры с бразильцем

Маркао / Фото - Twitter

Защитник «Галатасарая» Маркао может перебраться в «Шахтер». Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, бразильца хочет видеть в команде новоиспеченный главный тренер Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист обратился к руководству «горняков» с просьбой о трансфере игрока.

Переподписанный недавно контракт с «Галатасараем» рассчитан до 2024 года. В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги защитник провел 37 матчей.

Ранее сообщалось, что в переговоры с Маркао вступало «Динамо».