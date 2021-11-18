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Де Дзерби: «Постараемся выиграть у «Интера» и «Шерифа», тогда нам откроются все двери»

Уже 24-го ноября у «горняков» важнейший матч в Милане
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:45
Де Дзерби: «Постараемся выиграть у «Интера» и «Шерифа», тогда нам откроются все двери»
Роберто де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался об оставшихся матчах команды в Лиге чемпионов. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

В матче с «Рухом» следует ждать основного состава или будет ротация, потому что дальше – встреча с «Интером» в Лиге чемпионов?

– Я не считаю, что матч с «Рухом» менее важен, чем с «Интером». До зимних каникул у нас четыре очень важных поединка в чемпионате. В них мы хотим набрать 12 очков, потому что, к сожалению, 13 невозможно. Потом будем думать о матчах с «Интером» и «Шерифом», и постараемся выиграть оба. Если мы одержим две победы, нам откроются все двери.

– В Украине есть такое понятие, как «зимний футбол», когда приходят морозы, снега. Насколько для вас это непривычно и какие коррективы приходится вносить?

– Да, очень холодно. Для меня это как в Рождество. Мы адаптируемся и будем одеваться потеплее.

– На «Сантьяго Бернабеу» все хлопали Мудрику. Хлопали ли когда-нибудь вам? И что нужно сделать, чтобы в Милане «Шахтеру» аплодировал весь стадион?

– Мудрик может играть и в Мадриде, и в Милане, и с «Рухом». А может и не играть, потому что есть Соломон и другие сильные футболисты. Самое главное в Мудрике то, что мы видим его прогресс. Он провел очень хороший матч и за сборную Украины U21. Для меня и моего тренерского штаба большая радость видеть, как играет Мудрик. Когда пять месяцев назад мы смотрели на Судакова, Мудрика и Бондаренко, это точно не те игроки, которые у нас есть сейчас. Я хочу, чтобы для меня, для клуба и для Украины они вышли на тот уровень, который, как мы все надеемся, они могут показать.


У «Шахтера» всего 1 очко после 4-х туров в группе Лиги чемпионов и последнее место.

Петр Приходько
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