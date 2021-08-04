Де Дзерби повторил еврокубковое достижение Луческу

Тренер выиграл с «Шахтером» дебютный матч в ЛЧ

Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

В 1-м матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде переиграл «Генк» (2:1).

Это был первый еврокубковый матч для главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист повторил достижение Мирчи Луческу – только итальянец и румын побеждали в дебютном еврокубковом матче с «Шахтером» на выезде.

Еще пять наставников добыли победу с «Шахтером» в дебютном матче, но сделали это в родных стенах.

Ответный матч между «Шахтером» и «Генком» состоится 10 августа в Киеве. Де Дзерби уже прокомментировал победу над бельгийцами.