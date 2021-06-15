Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Де Дзерби пожелал Эриксену вернуться в футбол

Наставник «горняков» не остался в стороне
Футбол ЕВРО-2020
15:55
Де Дзерби пожелал Эриксену вернуться в футбол
Роберто Де Дзерби / фото - FootBoom

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби поддержал полузащитника «Интера» и сборной Дании Кристиана Эриксена, у которого случился сердечный приступ во время матча. Слова наставника приводит Corriere dello Sport.

«Меня очень шокировали кадры с Эриксеном. Желаю ему вернуться к нормальной жизни, а потом и в футбол. Такой талант, как он, заслуживает проявлять себя на поле.

Фотография с его партнерами по команде, когда они будто веревкой защитили его, а потом сопроводили за пределы поля. Это уникальный трогательный момент».

Ранее полузащитник впервые дал комментарий после инцидента в матче с финнами.

Напомним, стало известно, когда состоится презентация Де Дзерби в «Шахтере».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кристиан Эриксен Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Стало известно, когда состоится презентация Де Дзерби в «Шахтере»
Стало известно, когда состоится презентация Де Дзерби в «Шахтере»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:57
Эриксен впервые рассказал о своем состоянии после потери сознания
Эриксен впервые рассказал о своем состоянии после потери сознания
Футбол Евро-2020
11:27
С Педриньо, но без сборников. Де Дзерби провел первую тренировку в «Шахтере»
С Педриньо, но без сборников. Де Дзерби провел первую тренировку в «Шахтере»
Футбол Украинская Премьер-лига
14 июня 22:30
Стало известно, сколько Эриксен пробудет в больнице
Стало известно, сколько Эриксен пробудет в больнице
Футбол Евро-2020
14 июня 21:28
Де Дзерби: «В «Шахтере» не ради денег. В Италии заработал бы столько же»
Де Дзерби: «В «Шахтере» не ради денег. В Италии заработал бы столько же»
Футбол Украинская Премьер-лига
14 июня 18:05
Эриксен впервые обратился к общественности после сердечного приступа
Эриксен впервые обратился к общественности после сердечного приступа
Футбол Евро-2020
14 июня 12:48

Новости: Футбол

Экс-футболист сборной Украины: «Чувствуется, что Ярмоленко страшно соскучился по футболу»
Экс-футболист сборной Украины: «Чувствуется, что Ярмоленко страшно соскучился по футболу»
Евро-2020
17:57
Павар – о Канте: «Надеюсь, он выиграет Золотой мяч. У него шесть легких»
Павар – о Канте: «Надеюсь, он выиграет Золотой мяч. У него шесть легких»
ЕВРО-2020
17:50
Погба: «Хочу забивать по 15 мячей за сезон»
Погба: «Хочу забивать по 15 мячей за сезон»
ЕВРО-2020
17:35
Из одной диктатуры в другую. Украинский полузащитник сменил российский клуб на белорусский
Из одной диктатуры в другую. Украинский полузащитник сменил российский клуб на белорусский
ЕВРО-2020
17:18
«Заря» подписала полузащитника «Динамо» – источник
«Заря» подписала полузащитника «Динамо» – источник
Украинская Премьер-лига
16:59
Мбаппе нацелен на вечный рекорд Платини. Но перед Евро поругался с Жиру, да так, что его сравнивают с Неймаром
Превью
Мбаппе нацелен на вечный рекорд Платини. Но перед Евро поругался с Жиру, да так, что его сравнивают с Неймаром
Евро-2020
16:51
Опубликован календарь УПЛ на новый сезон. «Динамо» и «Шахтер» впервые сыграют между собой в октябре
Опубликован календарь УПЛ на новый сезон. «Динамо» и «Шахтер» впервые сыграют между собой в октябре
Украинская Премьер-лига
16:50
«Верес» получил аттестат УПЛ
«Верес» получил аттестат УПЛ
Украинская Премьер-лига
16:43
Защитник сборной Португалии: «Важно, чтобы никаких «я» не было на поле, только «мы»
Защитник сборной Португалии: «Важно, чтобы никаких «я» не было на поле, только «мы»
ЕВРО-2020
16:40
Все новости

Популярные новости

Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00