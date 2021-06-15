Де Дзерби пожелал Эриксену вернуться в футбол

Наставник «горняков» не остался в стороне

Роберто Де Дзерби / фото - FootBoom

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби поддержал полузащитника «Интера» и сборной Дании Кристиана Эриксена, у которого случился сердечный приступ во время матча. Слова наставника приводит Corriere dello Sport.

«Меня очень шокировали кадры с Эриксеном. Желаю ему вернуться к нормальной жизни, а потом и в футбол. Такой талант, как он, заслуживает проявлять себя на поле. Фотография с его партнерами по команде, когда они будто веревкой защитили его, а потом сопроводили за пределы поля. Это уникальный трогательный момент».

Ранее полузащитник впервые дал комментарий после инцидента в матче с финнами.

Напомним, стало известно, когда состоится презентация Де Дзерби в «Шахтере».