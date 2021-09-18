Де Дзерби: «Правильно, чтобы молодые игроки «Шахтера» развивались в матчах с «Мариуполем»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 18
Сейчас 0
Сегодня 17
Завтра 3
Футбол (18 событий из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Бернли - Арсенал 0:1 Окончен
17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Ланс - Лилль 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Бавария - Бохум 7:0 Окончен
19:30 Кельн - РБ Лейпциг 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Интер - Болонья 6:1 Окончен
21:45 Салернитана - Аталанта 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Атлетико - Атлетик 0:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 Оболонь - Авангард -:- Отменен
13:15 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Окончен
15:30 Волынь - ВПК-Агро 1:0 Окончен
16:00 Подолье - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ингулец - Колос 0:2 Окончен
16:00 Ворскла - Олимпик -:- Запланирован
17:00 ФК Мариуполь - Шахтер 0:5 Окончен
17:00 СК Днепр-1 - Верес 1:0 Окончен
19:30 Динамо - Александрия 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ницца - Монако -:- Запланирован
18:00 Марсель - Ренн -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Боруссия Дортмунд - Унион Берлин -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя -:- Запланирован
19:00 Лацио - Кальяри -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал -:- Запланирован
17:15 Реал Сосьедад - Севилья -:- Запланирован
22:00 Валенсия - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Подолье - Кремень -:- Запланирован
15:30 Агробизнес - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Ворскла - Минай -:- Запланирован
19:30 Заря - Черноморец -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Металлист-1925 -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т -:- Запланирован

Де Дзерби: «Правильно, чтобы молодые игроки «Шахтера» развивались в матчах с «Мариуполем»

Итальянский специалист прокомментировал разгром соперника
Футбол Украинская Премьер-лига
18 сентября 20:07
Де Дзерби: «Правильно, чтобы молодые игроки «Шахтера» развивались в матчах с «Мариуполем»
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался в эфире телеканала «Футбол» по поводу разгрома в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» (5:0).

Очень много сегодня играло молодых футболистов, которые раньше играли меньше, чем другие. Но они будущее «Шахтера». Цель клуба – чтобы молодые футболисты, такие как Конопля, Судаков, Мудрик и Корниенко – прогрессировали.

Если «Шахтер» хочет опять стать грандиозным клубом, как раньше, то это правильный момент, чтобы эти ребята улучшали свой уровень через эти матчи. Я очень доволен тем, как они играли. Все ситуации, которые мы пробуем во время тренировок, они выполняли до последней секунды. Возможно в первые минуты не очень, но потом все очень хорошо сыграли.

Цель «Шахтера» – быть ураганными даже против «Мариуполя». Конечно, нужно время. Когда нужно создать новый менталитет в команде, особенно создать новую философию игры, нужно время, потому что у нас много молодых футболистов. Все сразу сложно получается.

Наша цель – играть против сильных команд так, как мы атаковали сегодня. Но и быть готовыми играть надежно в обороне.

У нас есть еще 4 дня до Суперкубка. Футболисты «Шахтера» должны знать, что до середины декабря мы играем каждые 3 дня, поэтому все должны быть готовы.

Даниил Сикан и Михаил Мудрик забили свои дебютные мячи за «Шахтер».


Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Мариуполь Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Конопля: «Мои три ассиста – это еще не предел»
Конопля: «Мои три ассиста – это еще не предел»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 сентября 22:10
Бэйл не поможет «Реалу» в первом матче с «Шахтером»
Бэйл не поможет «Реалу» в первом матче с «Шахтером»
Футбол Лига чемпионов UEFA
18 сентября 21:46
Судаков: «Не хочу рассматривать 5:0 с «Мариуполем», как реабилитацию после «Шерифа»
Судаков: «Не хочу рассматривать 5:0 с «Мариуполем», как реабилитацию после «Шерифа»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 сентября 20:28
Конопля оформил три результативные передачи в матче с «Мариуполем»
Конопля оформил три результативные передачи в матче с «Мариуполем»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 сентября 20:26
Маркевич – про 0:5 от «Шахтера»: «Я могу сказать только про позитив»
Маркевич – про 0:5 от «Шахтера»: «Я могу сказать только про позитив»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 сентября 19:45
Видео. Как Сикан и Мудрик забивали дебютные голы за «Шахтер»
Видео. Как Сикан и Мудрик забивали дебютные голы за «Шахтер»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 сентября 18:50

Новости: Футбол

Чемпионат Италии. «Салернитана» уступила «Аталанте». Как это было
Чемпионат Италии. «Салернитана» уступила «Аталанте». Как это было
Серия А (Италия)
18 сентября 23:40
Тренер «Вереса» призвал своего подопечного думать, что он делает
Тренер «Вереса» призвал своего подопечного думать, что он делает
Украинская Премьер-лига
18 сентября 22:56
Вернидуб признался, что может столкнуться в «Шерифе» с тем же, что было в «Заре»
Вернидуб признался, что может столкнуться в «Шерифе» с тем же, что было в «Заре»
Лига чемпионов UEFA
18 сентября 22:37
Эдегор: «Концовка игры с «Бернли» была похожа на войну»
Эдегор: «Концовка игры с «Бернли» была похожа на войну»
Премьер-Лига (Англия)
18 сентября 22:35
Нагельсманн после 7:0 с «Бохумом» рассказал о проблемах команды на старте матча
Нагельсманн после 7:0 с «Бохумом» рассказал о проблемах команды на старте матча
Бундеслига (Германия)
18 сентября 22:25
Конопля: «Мои три ассиста – это еще не предел»
Конопля: «Мои три ассиста – это еще не предел»
Украинская Премьер-лига
18 сентября 22:10
«Астон Вилла» за 9 минут оформила неожиданный разгром «Эвертона»
«Астон Вилла» за 9 минут оформила неожиданный разгром «Эвертона»
Премьер-Лига (Англия)
18 сентября 22:07
Драка, полиция и VAR. Как закончился 103-минутный матч «Динамо» с «Александрией»
Драка, полиция и VAR. Как закончился 103-минутный матч «Динамо» с «Александрией»
Украинская Премьер-лига
18 сентября 21:58
Бэйл не поможет «Реалу» в первом матче с «Шахтером»
Бэйл не поможет «Реалу» в первом матче с «Шахтером»
Лига чемпионов UEFA
18 сентября 21:46
Все новости

Популярные новости

Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
37
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
19
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
15
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости