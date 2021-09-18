Де Дзерби: «Правильно, чтобы молодые игроки «Шахтера» развивались в матчах с «Мариуполем»

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался в эфире телеканала «Футбол» по поводу разгрома в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» (5:0).

Если «Шахтер» хочет опять стать грандиозным клубом, как раньше, то это правильный момент, чтобы эти ребята улучшали свой уровень через эти матчи. Я очень доволен тем, как они играли. Все ситуации, которые мы пробуем во время тренировок, они выполняли до последней секунды. Возможно в первые минуты не очень, но потом все очень хорошо сыграли.

Цель «Шахтера» – быть ураганными даже против «Мариуполя». Конечно, нужно время. Когда нужно создать новый менталитет в команде, особенно создать новую философию игры, нужно время, потому что у нас много молодых футболистов. Все сразу сложно получается.

Наша цель – играть против сильных команд так, как мы атаковали сегодня. Но и быть готовыми играть надежно в обороне.

У нас есть еще 4 дня до Суперкубка. Футболисты «Шахтера» должны знать, что до середины декабря мы играем каждые 3 дня, поэтому все должны быть готовы.