Де Дзерби предоставил игрокам «Шахтера» выходной после победы над «Монако»

«Горняки» стали на шаг ближе к групповому этапу Лиги чемпионов

Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» добыл победу в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (1:0). Днем 18 августа команда вернулась в Украину.

До окончания дня главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби предоставил футболистам выходной. А уже в четверг, 19 августа, «оранжево-черные» приступят к подготовке ко следующей календарной встрече.

Команду ждет вечерняя тренировка. На пятницу запланировано утреннее занятие и вылет в Одессу на матч пятого тура украинской Премьер-лиги против «Черноморца». Он состоится 21 августа в 19:30.

Ранее сообщалось, что защитник «Шахтера» Сергей Болбат может перебраться в «Десну».