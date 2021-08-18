Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 5
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Окончен
22:00 Монако - Шахтер 0:1 Окончен
22:00 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Црвена Звезда - Клуж 4:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош -:- Запланирован
22:00 Бенфика - ПСВ -:- Запланирован
22:00 Мальме - Лудогорец -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Легия Варшава -:- Запланирован
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт -:- Запланирован
22:00 Рапид Вена - Заря -:- Запланирован

Де Дзерби предоставил игрокам «Шахтера» выходной после победы над «Монако»

«Горняки» стали на шаг ближе к групповому этапу Лиги чемпионов
Футбол Украинская Премьер-лига
17:00
Де Дзерби предоставил игрокам «Шахтера» выходной после победы над «Монако»
Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» добыл победу в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (1:0). Днем 18 августа команда вернулась в Украину.

До окончания дня главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби предоставил футболистам выходной. А уже в четверг, 19 августа, «оранжево-черные» приступят к подготовке ко следующей календарной встрече.

Команду ждет вечерняя тренировка. На пятницу запланировано утреннее занятие и вылет в Одессу на матч пятого тура украинской Премьер-лиги против «Черноморца». Он состоится 21 августа в 19:30.

Ранее сообщалось, что защитник «Шахтера» Сергей Болбат может перебраться в «Десну».

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Монако Черноморец

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Степаненко: «Главное – результат с «Монако». Победа за нами»
Степаненко: «Главное – результат с «Монако». Победа за нами»
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:20
Защитник «Шахтера» может перебраться в ряды лидера УПЛ
Защитник «Шахтера» может перебраться в ряды лидера УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
16:41
Соломон: «Монако» физически сильнее, но мы лучше технически»
Соломон: «Монако» физически сильнее, но мы лучше технически»
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:19
Бабич: «У «Монако» не было четкого плана на игру с «Шахтером»
Бабич: «У «Монако» не было четкого плана на игру с «Шахтером»
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:00
Ковач: «Трубину всего 20 лет – это что-то особенное»
Ковач: «Трубину всего 20 лет – это что-то особенное»
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:43
Заваров рассказал, сможет ли Головин приехать в Украину на матч с «Шахтером»
Заваров рассказал, сможет ли Головин приехать в Украину на матч с «Шахтером»
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:20

Новости: Футбол

«Металлист» с победы стартовал в Кубке Украины и вышел в третий раунд
«Металлист» с победы стартовал в Кубке Украины и вышел в третий раунд
Кубок Украины по футболу
18:55
Вербич остался в запасе «Динамо» на матч против «Ингульца»
Вербич остался в запасе «Динамо» на матч против «Ингульца»
Украинская Премьер-лига
18:38
Петраков: «Сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта»
Петраков: «Сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта»
Сборная Украины
18:06
Ротань вызвал Супрягу и Мудрика на матчи отбора на Евро-2023
Ротань вызвал Супрягу и Мудрика на матчи отбора на Евро-2023
Сборная Украины
18:03
Степаненко: «Главное – результат с «Монако». Победа за нами»
Степаненко: «Главное – результат с «Монако». Победа за нами»
Лига чемпионов UEFA
17:20
Де Дзерби предоставил игрокам «Шахтера» выходной после победы над «Монако»
Де Дзерби предоставил игрокам «Шахтера» выходной после победы над «Монако»
Украинская Премьер-лига
17:00
Защитник «Шахтера» может перебраться в ряды лидера УПЛ
Защитник «Шахтера» может перебраться в ряды лидера УПЛ
Украинская Премьер-лига
16:41
Соломон: «Монако» физически сильнее, но мы лучше технически»
Соломон: «Монако» физически сильнее, но мы лучше технически»
Лига чемпионов UEFA
16:19
Бабич: «У «Монако» не было четкого плана на игру с «Шахтером»
Бабич: «У «Монако» не было четкого плана на игру с «Шахтером»
Лига чемпионов UEFA
16:00
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
1
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
47
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
81
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Все новости