Де Дзерби принял решение вернуться в Италию

Вскоре тренер расторгнет контракт с «Шахтером»

Роберто де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби принял решение вернуться в Италию, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в ближайшее время Де Дзерби расторгнет контракт с «горняками». Нынешнее соглашение итальянца с «Шахтером» действует до лета 2023-го года, но в донецком клубе пойдут навстречу специалисту из-за войны в Украине.

Ранее Де Дзерби уже намекал, что покинет «Шахтер».

Кроме того, капитан «Шахтера» Тарас Степаненко заявил, что Де Дзерби уже попрощался с командой.