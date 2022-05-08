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Де Дзерби принял решение вернуться в Италию

Вскоре тренер расторгнет контракт с «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
08 мая 23:18
Де Дзерби принял решение вернуться в Италию
Роберто де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби принял решение вернуться в Италию, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в ближайшее время Де Дзерби расторгнет контракт с «горняками». Нынешнее соглашение итальянца с «Шахтером» действует до лета 2023-го года, но в донецком клубе пойдут навстречу специалисту из-за войны в Украине.

Ранее Де Дзерби уже намекал, что покинет «Шахтер».

Кроме того, капитан «Шахтера» Тарас Степаненко заявил, что Де Дзерби уже попрощался с командой.

Петр Приходько
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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