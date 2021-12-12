Де Дзерби прокомментировал возможное подписание экс-подопечного из «Сассуоло»

Слухи связывают ивуарийца с донецкой командой

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал слухи об интересе «горняков» к вингеру «Сассуоло» Жереми Бога:

«Было бы некорректно говорить об усилении, пока трансферное окно не открылось. Вместе с Дарио Срной и президентом определим, какие позиции будем усиливать. Надо отметить, что нашу команду усилить не так легко, ведь уровень игроков уже высок. Мы будем рассматривать только топовых исполнителей».

Мы часто слышим, что «Шахтер хочет подписать Жереми Бога. Он смотрит в сторону Украины или ему важно оставаться в Италии?

«Я не знаю. Во-первых, потому что с момента моего переезда в Украину мы ни разу не общались. Во-вторых, это некорректно – говорить об игроках, у которых есть другой тренер. Я так не делаю. Я тренировал этого парня 3 года, люблю и уважаю его. Он хороший человек, талантливый футболист, но на его позиции у нас играют не менее способные ребята».

У Вас было такое, что кто-то из игроков отказывался переходить в Украину?

«Нет, потому что «Шахтер» – серьезный. Я никогда не общался с игроками во время прошлых трансферных окон. Помню только, как говорил с Марлоном, Траоре и Педриньо еще до начала их переговоров с клубом. Могу сказать, что все они были довольны перспективой перехода в «Шахтер».

Де Дзерби знаком с ивуарийским вингером по совместной работе в «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова перехватить игрока, но в Бергамо опровергли интерес к хавбеку.

Напомним, в «Сассуоло» уже установили ценник на Бога.