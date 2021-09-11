Де Дзерби рассказал, чего не хватает Матвиенко

Итальянский специалист назвал оптимальную защитную линию «Шахтера»

Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал об оптимальной, на его взгляд, защитной линии «горняков». Также итальянский специалист поделился мнением о Николае Матвиенко.

Центр обороны – позиция, от которой во многом зависит надежность команды и которая обычно реже всего подлежит ротации. Вы успели попробовать там разные связки. Вскоре стартует групповой раунд Лиги чемпионов. Для вас уже есть оптимальную пара центральных защитников?

Нет, я уверен в том, что Марлон и Матвиенко на данный момент способны играть в центре обороны лучше, чем другие. Я убежден, что левый центральный защитник должен быть левоногим. В ситуации, когда я не мог рассчитывать на Исмаили, я предпочел перевести на фланг Матвиенко, и в этом случае кандидатура Витао на освободившуюся позицию в центре обороны была оптимальной. Но в идеале один центральный защитник должен быть правшой, а другой левшой. И на позиции левого центрального защитника у нас в команде только один футболист – Матвиенко. Поэтому, когда Николай вынужденно играет на фланге, у нас в центре обороны два правши.

В данный момент вы видите Матвиенко больше в центре обороны, нежели слева?

Да. Я считаю Матвиенко очень хорошим футболистом, но ему немного недостает спортивной злости. У него есть все возможности для блестящей карьеры, я уверен, что он способен добиться гораздо большего. Матвиенко знает об этом, я его часто наставляю и требую больше жесткости в единоборствах вне зависимости от позиции, которую защитник занимает на поле.

В этом сезоне в Лиге чемпионов Матвиенко выводил команду с капитанской повязкой. Вы видите его в качестве лидера на данный момент?

Я хочу, чтобы он стал им в полном объеме. Именно для этого я дал ему капитанскую повязку. Рост Матвиенко начинается отсюда. Хочу, чтобы он прибавил в этом аспекте игры, поскольку есть другие возрастные футболисты, у которых уже не за горами завершение карьеры. А Матвиенко еще можно причислять к молодым. Но он не юнец, и ему предстоит занять место тех, кто вынужден будет уйти в силу своего возраста. И я бы хотел ускорить процесс становления Матвиенко.

Де Дзерби также отметил, что у него в приоритете вернуть «Шахтеру» чемпионство.