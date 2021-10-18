Марлон: «Идеи Де Дзерби похожи на те, что у Гвардиолы»
Де Дзерби рассказал, как он справляется с языковым барьером в Украине
Итальянец не знает ни русского, ни украинского языка
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер
Главный тренер «шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал Marca о сложностях, с которыми сталкивается в Украине из-за языкового барьера:
«Это катастрофа. Но у меня есть два отличных переводчика. Я хочу, чтобы они понимали, о чем я говорю, а не действовали как Google Translate.
Мои игроки умные. Футбол – один из немногих международных языков, позволяющих понимать друг друга. Вы можете говорить на одном языке и не понимать друг друга в футболе, или вы можете говорить на языках, которые не имеют ничего общего друг с другом, но вы понимаете друг друга без проблем».
Итальянец пришел в клуб этим летом, перейдя из «Сассуоло».
Напомним, ранее Марлон сравнил идеи Де Дзерби с теми, что у Хосепа Гвардиолы.
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