Де Дзерби рассказал, как он справляется с языковым барьером в Украине

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал Marca о сложностях, с которыми сталкивается в Украине из-за языкового барьера:

Мои игроки умные. Футбол – один из немногих международных языков, позволяющих понимать друг друга. Вы можете говорить на одном языке и не понимать друг друга в футболе, или вы можете говорить на языках, которые не имеют ничего общего друг с другом, но вы понимаете друг друга без проблем».