Де Дзерби рассказал о возможном переходе на схему с двумя форвардами

У специалиста есть несколько интересный идей в запасе

Даниил Сикан / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, планирует ли заигрывать форварда Даниила Сикана в составе команды:

«Сикан – очень добрый и благородный парень, которому просто невозможно не желать добра. Думаю, его ждет отличная карьера. Возможно, он не приковывает взгляд своими техническими качествами, но если ты знаешь, что на поле Сикан, ты никогда не останешься в одиночестве. Это очень важный аспект в игре».

Допускаете кардинальные тактические изменения по ходу матчей, к примеру, игру с двумя нападающими Траоре и Сиканом?

«Возможно, они станут играть вместе какие-то отрезки матчей. Также может сложиться ситуация, при которой на поле не будет ни одного из них, и Педриньо будет играть в роли ложной девятки».

В нынешнем сезоне Сикан появился на поле в пяти матчах, но в общей сложности не отыграл и сотни минут и не отметился голевыми действиями.

В то же время Траоре в 9 играх за «горняков» отметился пятью голами.

Напомним, Де Дзерби рассказал, на какой турнир будет делать упор в этом сезоне.