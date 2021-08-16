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Де Дзерби рассказал, почему Степаненко проигрывает конкуренцию за место в составе в Лиге чемпионов

Хавбек не вышел в основе ни в одном из матчей против «Генка»
Футбол Лига чемпионов UEFA
21:49
Де Дзерби рассказал, почему Степаненко проигрывает конкуренцию за место в составе в Лиге чемпионов
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, почему Тарас Степаненко не попадает в основной состав команды на матчи Лиги чемпионов.

Почему Степаненко проигрывает конкуренцию в Лиге чемпионов? Он не вписывается в вашу философию футбола?

«Очень доволен, как Степаненко адаптировался и тренируется. Но в матчах с «Генком» мне нужны были физически сильные игроки. Он не играл против «Генка», потому что мне нужны были другие футболисты, как Маркос Антонио и Майкон.

Он может играть в стартовом составе, как и Алан Патрик. Это не зависит от турнира, чемпионат это или Лига чемпионов – для меня все игроки ключевые».

В последнем матче УПЛ против «Металлиста 1925» Степаненко вышел в старте и даже отметился забитым мячом. Правда, сам он считает, что забил он этот матч благодаря Сергею Кривцову.

Следующий матч в главном турнире Европы «Шахтер» сыграет уже завтра, 17 августа против «Монако».

Напомним, тренер «горняков» Роберто Де Дзерби рассказал, как будет готовиться к матчу с «монегасками».

Источник: ФК Шахтер Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби Тарас Степаненко

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